NOVO LAND第3B期夥同4大代理送置業優惠　總值100萬

左三為陳漢麟，左一為王品弟，左二為布少明，右二陳忠浩，右一為鄭健糧。

新地代理總經理陳漢麟稱，目前入票客源按地區分布，屯門及元朗區佔約四成，新界東區佔約三成，而港島及九龍共佔餘下約三成。整體客源中，料有約15%為內地客。

四大代理分別向項目買家送出優惠。中原地產高級資深營業董事陳忠浩指，凡經該行購入項目的首5名買家，可獲贈價值約5萬港元的旅遊禮券。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，經該行購入項目的首5名買家，可獲贈價值約5萬港元的購物禮券。

另外，利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，經該行購入項目的首5名買家，可獲贈價值約5萬港元的跨境直通巴士車票，NOVO LAND月內已錄得約40宗租務成交，平均呎租逾40元。香港置業研究部董事及新界區董事王品弟指，經該行購入項目的首5名買家，可獲贈價值約5萬港元的「入伙大利是」。