證監會年度虧損擴至2.97億　徵費收入縮近2成

香港證監會公布，截至今年3月底止全年度虧損2.97億元，較前一個財年虧損1億元有所擴大；收入18.34億元，按年跌5.55%，其中，徵費收入按年減少19.41%至13.9億元。

截至2024年3月底止，持牌機構及人士和註冊機構的總數達4.78萬，另收到約7,300宗新的牌照申請，其中包括逾7,000名人士及220家機構，而接獲的新機構牌照申請的數目按年大幅增加22%。

股票發行方面，證監會在上個財年處理了261宗上市申請，當中157宗是新上市申請，包括來自3家採用「同股不同權(WVR)」架構的公司、14家尚未有盈利的生物科技公司、一家特殊目的收購公(SPAC)、2家尋求以SPAC併購交易方式上市的公司，以及2家特專科技公司的申請。

為了打擊內幕交易及市場操縱等市場失當行為，證監會在期內展開183項調查，對24名人士提出50項刑事控罪，其中17名人士因涉嫌干犯市場失當行為及其他罪行而經公訴程序被起訴，並成功令當中兩人被定罪。針對中介機構的失當行為，對12家公司及14名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額達4,990萬元。