證監會：探討深圳創業板納入股票通資格

近年中港兩地互聯互通不斷擴容，香港證監會在年報中披露，將探討放寬投資者，透過股票市場交易互聯互通機制，買賣深圳創業板股票的資格。證監會主席雷添良表示，證監會一直確保市場的廉潔穩健和韌力，以應對香港、亞洲及全球出現的種種新趨勢和新挑戰。

另外，證監會提到，香港及內地的證券交易所和結算所現正緊密合作，為大宗交易(非自動對盤交易)納入股票市場交易互聯互通機制擬訂實施細則。

今年是股市互聯互通機制10周年。自2014年以來，其日均交易額錄得20倍的增幅，而交易所買賣基金(ETF)互聯互通自從於2022年中推出以來，刺激了整體ETF市場的成交額，ETF佔主板成交額的份額亦由2021年的5%提升至2024年第一季的14%。互換通鞏固了香港作為離岸風險管理樞紐的角色，在有關機制推出首年，海外參與者的數目已升逾一倍，而日均成交額亦增加三倍。

證監會行政總裁梁鳳儀指，為了維持世界級監管機構的地位，及帶領香港資本市場在未來數十年續闖高峰，證監會必須保持靈活和審慎的監管，在保障投資者的同時，把握可持續發展及科技進步所帶來的新機遇，藉以加強證監會在守護和發展市場方面的雙重角色。