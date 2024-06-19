東方甄選過去半年自營產品銷售逾36億人幣

公司稱，經過兩年多的發展，自營產品在抖音訂單已累計突破1億單，東方甄選也由此成為抖音平台上唯一銷量突破1億單的產品品牌。按銷售額計算，東方甄選是抖音排名前20的店舖中唯一的食品品牌，位列食品行業之首。

在直播方面，「東方甄選自營產品」抖音帳號連續數月GMV破1億元，成為東方甄選在抖音第3個單月銷售額過億的帳號。今年，公司將在抖音增加10餘個垂類帳號，並將陸續開通直播。而在貨架電商領域，公司在天貓、京東、拼多多、小紅書等平台的店舖也獲得穩定增長。

另外，東方甄選的應用程式(App)亦已成為自營產品的核心管道。去年下半年，公司推出了兼具直播和貨架模式的App。目前，公司9成自營新品都會選擇在App首發。由於會員優惠、App用戶粘性持續增強，東方甄選「爆款」自營產品在App的銷量，已經佔據全網銷量的40%以上。

截至目前，公司自營產品總數已經超過400款，其中8成是農產品。同期在售的自營產品超過260款，超過100款產品位居抖音品類爆款榜前三名。自營產品整體好評率超過95%，自營品總用戶數超過2,500萬人，複購用戶超過1470萬人，產品複購率達59%。