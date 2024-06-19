Global X恒生高股息率ETF納互聯互通受關注
2024年06月19日 19:00
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【營業資訊】Global X ETFs早前舉辦以「探尋中國市場投資新方向」爲主題的投資者沙龍活動。是次活動邀請了該集團副主席就中國市場的發展前景和投資機會進行解讀，並重點介紹5月6日被納入互聯互通計劃(「該計劃」)的ETF産品Global X恒生高股息率ETF(03110)。
繼Global X恒生科技ETF(02837)於2023年11月被納入該計劃之後，Global X恒生高股息率ETF(03110)是該公司第二隻被納入互聯互通計劃的ETF。Global X恒生高股息率ETF(03110)為該計劃內首隻追蹤恒生高股息率指數的南向交易ETF，亦是目前香港上市之中資產管理規模最大，並成立歷史最長的高股息率ETF，2013年成立至今近11年，資產規模達23億元^(截至2024年6月18日)。
活動現場，未來資產環球投資亞太區研究部主管李泌相(Phil Lee)分享了中國市場前景，ETF投資管理主管霍浩華(Dennis Fok)介紹了Global X恒生高股息率ETF的投資理念、資產配置和風險收益特徵進行了詳細介紹，並耐心解答投資者提出的各類問題。是次活動反響熱烈，吸引了眾多業內知名人士和人氣主播支持。
未來資產集團副董事長李禎鎬(Jung Ho RHEE)表示，當前中國經濟發展勢頭良好，儘管受到一些不確定因素的影響，但長期來看，中國仍是全球最具吸引力的投資目的地之一。他表示，該企對中國市場前景保持高度信心，將繼續加大在華投資力度，爲海內外投資者提供更多優質的投資產品和服務。
^資料來源：未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2024年6月18日。