Global X恒生高股息率ETF納互聯互通受關注

活動現場，未來資產環球投資亞太區研究部主管李泌相(Phil Lee)分享了中國市場前景，ETF投資管理主管霍浩華(Dennis Fok)介紹了Global X恒生高股息率ETF的投資理念、資產配置和風險收益特徵進行了詳細介紹，並耐心解答投資者提出的各類問題。是次活動反響熱烈，吸引了眾多業內知名人士和人氣主播支持。

未來資產集團副董事長李禎鎬(Jung Ho RHEE)表示，當前中國經濟發展勢頭良好，儘管受到一些不確定因素的影響，但長期來看，中國仍是全球最具吸引力的投資目的地之一。他表示，該企對中國市場前景保持高度信心，將繼續加大在華投資力度，爲海內外投資者提供更多優質的投資產品和服務。

^資料來源：未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2024年6月18日。