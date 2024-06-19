國泰航空5月載客增18%　留學生帶動長途航線需求

國泰航空5月份載客167.85萬人次，按年增加18.4%。月內收入乘客千米數按年上升20.8%。乘客運載率下跌4.8個百分點至80.3%，而可用座位千米數則按年增加28%。首5個月，載客人次較去年同期增加40.7%至882.18萬人次，可用座位千米上升45.7%，而收入乘客千米數則上升37.5%。

貨運方面，國泰5月份運載12.1萬公噸貨物，較去年同月增加10.2%。月內貨物收入噸千米數按年上升3.8%，運載率下跌2.1個百分點至 59.4%，而可用貨物噸千米數則按年增加7.5%。首5個月載貨量較去年同期增加10.2%，至59.48萬公噸，可用貨物噸千米數增加11.8%，而貨物收入噸千米數則上升4.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管來自香港的休閒旅遊需求減少，但受惠於東南亞各國的學校假期，來自該些國家的客運需求增加。此外，留學生從北美洲返港及內地的需求殷切，促進長途航線的需求，帶動美國及加拿大航線的載客率達到90%。商務出行需求持續穩健，當中從香港往返內地、北美洲及英國多條航線更錄得強勁客運需求。