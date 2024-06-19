人社部：每年募集100萬見習崗位促青年就業

內地人力資源社會保障部、教育部、財政部發布通知，有關做好高校畢業生等青年就業創業工作，提出11條穩就業政策舉措，以全力促進高校畢業生等青年就業創業。其中明確，實施百萬就業見習崗位募集計劃。

主要支持企業、政府投資項目、事業單位進行就業見習，更多開發科學研究類、技術類、管理類、社會服務類見習崗位，今年起，每年募集不少於100萬個就業見習崗位，依規定給予就業見習補貼。見習期未滿與見習人員簽訂勞動合約的，各地可給予剩餘期限見習補貼，政策執行至2025年12月31日。

整合優化吸納就業補貼及擴大補助政策方面，合併實施一次性吸納就業補貼及一次性擴崗補助政策，對招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生及16至24歲登記失業青年，簽訂勞動合同，並按規定為其足額繳納3個月以上的失業、工傷、員工養老保險費的企業，可按每招用一人不超過1,500元人民幣的標準發放一次性擴崗補助。所需資金從失業保險基金支出，上年度失業保險基金滾存結餘備付期限不足一年的省份，從就業補助資金支出，新政實施至2025年底。

同時，實施就業困難青年專案幫扶行動；支持自主創業和彈性就業等。對符合資格的高校畢業生創業項目，依規定給予一次性創業補貼。落實彈性就業社保補貼政策，擴大新就業形態就業人員職業傷害保障試辦，保障青年彈性就業合法權益。