沙田富豪花園套三房售700萬　呎價僅8424元

樓市交投沉寂，放盤業主繼續透過減價吸客，沙田富豪花園套三房單位劈價100萬元，以700萬元易手，呎價約8,424元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎百祥表示，柴灣杏花邨本月暫錄7宗成交，屋苑27座低層8室，實用面積約722方呎，三房連套房間隔，5月底叫價880萬元，減價後以860萬元成交，呎價約11,911元。

●中原胡洛勇稱，西半山輝煌臺中層D室，實用面積約431方呎，兩房間隔望樓景，4月以880萬元放售，減價72.2萬元或約8%，以807.8萬元連租約轉手，呎價約18,742元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣宇晴軒3座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以約700萬元放售，累減約34萬元，以666萬元易手，呎價約15,102元，新買家為首置客。

●美聯徐廣森指出，九龍灣德福花園G座低層7室，實用面積約538方呎，兩房間隔望內園景，原以630萬元放盤，最終減至536萬元易手，呎價約9,963元。

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新界區

●中原黎宗文稱，沙田富豪花園E座中層C室，實用面積約831方呎，三房連套房間隔，去年11月開價約800萬元，其後減至730萬元，最終累減約100萬元，以700萬元易手，呎價約8,424元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園3座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以541萬元易手，呎價約13,907元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山銀湖‧天峰3座中層E室，實用面積約564方呎，兩房間隔，放盤半年減價約10萬元，成交價740萬元，呎價約13,121元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺御皇庭本月暫錄2宗成交，屋苑1座中層A室，實用面積約372方呎，兩房間隔，開價約478萬元，議價後以418萬元易手，呎價約11,237元。

●世紀21奇豐指出，西貢清水灣茅莆村單號屋村屋分層單位，建築面積約1,400方呎，三房連工人房間隔，望山景，以1,350萬元沽出，呎價約9,643元。

●中原張兆辰指出，東涌映灣園11座低層B室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，享園景，叫價738萬元，減價38萬元，以700萬元成交，呎價約9,358元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑R座高層3室，實用面積約467方呎，兩房間隔，累減35萬元，以385萬元已補價自由市場價售出，呎價約8,244元。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳怡心園5座高層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，原叫價640萬元，議價後以586萬元籆承接，呎價約9,702元。屋苑現有約65個放盤，同類型單位入場費由570萬元起。

●利嘉閣蔡麒麟指出，將軍澳新寶城2座中層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，以568萬元成交，呎價約13,118元。

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