長沙灣項目開價折實每呎逾1.8萬 較同區盤貴18%
2024年06月19日 22:10
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新盤市場競爭激烈，發展商開價信心仍進取。長沙灣單幢現樓項目推出首批30伙，折實平均呎價約18,754元，相比同區今年初推出的一手樓花項目高約18%。
● 屯門意嵐樓書曝光
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周三(19日)已上載第1期意嵐的樓書至一手住宅銷售資訊網。集團地產開發部董事總經理李炳餘指，將會視乎市況盡快開放示範單位及公布價單，定價將會考慮市場環境。第1期意嵐涉及692伙，實用面積182至767方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。
● 屯門NOVO LAND第3B期夥代理推優惠
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(19日)公布夥同四大代理送出置業優惠，總值約100萬元。新地代理總經理陳漢麟稱，目前入票客源按地區分布，屯門及元朗區佔約四成，新界東區佔約三成，而港島及九龍共佔餘下約三成。整體客源中，料有約15%為內地客。
● 長沙灣恒珀首批30伙 折實平均呎價約18,754元
恒和集團(00513)旗下恒和地產發展的長沙灣恒珀，上載首張價單，涉及30伙，折實平均呎價約18,754元，項目落實周六(22日)發售上述單位。首批單位提供16伙一房戶及14伙兩房戶，實用面積262至462方呎。售價方面，價單提供3項付款計劃，60天即供可享16%折扣，折實售價513.2萬至1,032.4萬元，折實呎價至17,107至23,357元。資料顯示，同區Belgravia Place第1期今年初推出首批，折實平均呎價約15,902元。
● 何文田晟林複式戶售6,650萬元
據項目成交紀錄冊，何文田晟林新近以6,650萬元沽出18&19樓複式戶，實用面積3,949方呎，外連134方呎平台及910方呎天台，呎價約16,840元。
●屯門飛揚第1期單日沽兩伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周三(19日)連沽兩伙一房單位，共涉逾696萬元。其中，第1座20樓G室，實用面積284方呎，成交價347.8萬元，呎價約12,246元。該集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚第1期於本月推出28伙，至今已售出15伙，套現逾6,200萬元。
● 馬鞍山Silversands四房成交價2,708萬元
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，今(19日)沽出3座3樓A室，實用面積1,249方呎四房，成交價2,708萬元，呎價約21,681元。
● 洪水橋#LYOS周日賣4伙花園複式戶
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，上載最新銷售安排，將於周日(23日)以先到先得形式發售4伙花園複式戶。4伙實用面積介乎778至793方呎，折實價約1,223.8萬至1,292.5萬元，折實呎價約15,530元起。當中售價最低為複式D座地下及1樓32號單位，實用面積788方呎。而複式B座地下及1樓3號單位的售價最新上調約2%，買家可獲贈展示用的家具。
● 洪水橋滙都I累售近300伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周三(19日)增添1宗成交，全盤由開售至今累計售出約298伙，並套現逾15億元。項目是日最新售出的單位為1座2樓A07室，實用面積325方呎，採一房間隔，成交價404.41萬元，呎價約12,443元。