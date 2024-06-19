長沙灣項目開價折實每呎逾1.8萬 較同區盤貴18%

新盤市場競爭激烈，發展商開價信心仍進取。長沙灣單幢現樓項目推出首批30伙，折實平均呎價約18,754元，相比同區今年初推出的一手樓花項目高約18%。

● 屯門意嵐樓書曝光

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周三(19日)已上載第1期意嵐的樓書至一手住宅銷售資訊網。集團地產開發部董事總經理李炳餘指，將會視乎市況盡快開放示範單位及公布價單，定價將會考慮市場環境。第1期意嵐涉及692伙，實用面積182至767方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。

● 屯門NOVO LAND第3B期夥代理推優惠

● 長沙灣恒珀首批30伙 折實平均呎價約18,754元

● 何文田晟林複式戶售6,650萬元

據項目成交紀錄冊，何文田晟林新近以6,650萬元沽出18&19樓複式戶，實用面積3,949方呎，外連134方呎平台及910方呎天台，呎價約16,840元。

●屯門飛揚第1期單日沽兩伙

● 馬鞍山Silversands四房成交價2,708萬元

● 洪水橋#LYOS周日賣4伙花園複式戶

● 洪水橋滙都I累售近300伙