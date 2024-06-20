【大鑊了】美國債務將急劇惡化　甚至會差過二戰結束時

美國股市近日屢創新高之際，由總統拜登管治下的聯邦政府卻債台高築，而且債務問題急速惡化。根據美國國會預算辦公室(CBO)的最新預測，今年政府的預算赤字將達到1.915萬億美元(約14.9萬億港元)，較2月份的預測高了約27%，主要由於最近國會通過了一系列的緊急發款，包括對烏克蘭及以色列的資助。CBO預期，這類撥款會在未來多年持續下去，到2034年時將會導致額外9,000億美元的年度開支。

在考慮到某些款項支付日期的變化後，今年經調整的預算赤字將會達到1.99萬億美元，相當於國內生產總值(GDP)的7%；而到2034年，經調整赤字更將大幅增加至2.846萬億美元，預計佔GDP比例為6.9%，遠超過去50年平均3.7%的財赤佔GDP比率。從該比率的變化走勢來看，接下來都會有所下降，但在2028年觸底後再次後彈，主要由於包括老年人口相關的開支呈現顯著的增長。

聯邦政府長期的入不敷支，亦意味着美國的債務負擔會日益沉重。由公眾持有的美國國債(即撇除政府及聯儲局)佔GDP比例將會有今年的99%，上升到2034年的122%，超過了1946年時的歷史高位106.1%。換言之，美國的債務情況將會急劇惡化至比二戰結束時更差。

按照上述情況推算，2034年時，美國政府一年將要支付1.71萬億美元的利息支出。CBO表示：「從2024年到2034年，每年的赤字總額都等於或超過GDP的5.5%。至少自1930年以來，赤字從未連續五年以上保持如此大的規模。」

話雖如此，目前美國國債在金融市場上的地位依然無法取替，靠不斷發債滾存，永續美國債務的未來其實並非不可能。美國財政部最新公布的4月國際資本流動報告亦顯示，作為第二大債主的中國，在4月淨買入了238.95億美元的長期美國國債，甚至抵銷了176.06億美元的長期美債價格估值跌幅，使得整體長期美債持倉按月增加33.33億美元，達到7,560.42億美元。

若計及中國持有的147.04億美元短期美債，則整體美債持倉價值達到7,707.46億美元。至於作為美國最大「債主」的日本，4月淨賣出了45.84億美元的長期美債，連同估值下跌的因素在內，其整體美債持倉由3月時的1.187萬億美元，降至4月的1.15萬億美元。

值得留意的是，由於美國財政部在最新的TIC報告中加了價值變化的數據，故報告亦提供了更多有趣的資訊。比如由香港持有美國股票，在4月帳面價值下跌了71.25億美元，惟今年首4個月香港的美股倉位仍然賺了52.71億美元；而且除了1月淨沽售美股外，已連續3個月錄得淨買入。