傳中歐車企開會 商討向歐盟施壓促撤回加關稅
2024年06月20日 05:00
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中國產業升級的重要法寶——電動車在拓展海外時，慘遭歐盟加徵關稅。為此，中國商務部據報在北京與中資和歐資車企舉行閉門會議，商討如何向歐盟施壓，促使歐方撤回關稅。席間中國汽車業界促請政府對歐盟進口大排氣量燃油引擎汽車加徵關稅作為還擊，而歐洲車企也反對歐盟的關稅，期望中歐雙方盡快開啟談判，避免貿易摩擦升級。
然而，這場風波並非沒有歐盟成員國背書，且歐盟亦理應不乏掌握自由貿易學說的官僚，要歐盟臨門轉軚未免期望過高。市場已大致消化中國電動車進口歐盟將遇上的挫折，關稅比同業略低的吉利汽車(00175)昨升3.94%，收報9.23元，收復關稅消息傳出以來的大多數失地。
滙豐環球研究恢復對吉汽的研究，給予「買入」評級，目標價10.9元。該行承認過去高估了吉汽在價格戰下的平均售價及利潤率堅韌程度，但強勁的電動車周期令公司今年首5個月的銷量勝原先預期，現價已反映利潤率的隱憂，預計公司下半年有兩至3款新車推出，可望給現有車款推動銷量上升、更佳產品組合及電動化水平。
比亞迪股份(01211)股價昨日再創今年新高，收報238元，升1.88%，較上周二收市即歐盟關稅消息傳出前高4.2%。