許繹彬：盼重振港金融措施續出台　港交所最受惠

港府更清晰指，環球主要股票市場，包括鄰近的深圳及上海，都會在惡劣天氣下維持交易，香港貴為國際金融中心「無理由唔睇齊」，而要走另類路線。港府更指，現今香港絕大部分交易屬電子化，因此無理由其他市場在惡劣天氣下不停市，香港卻做不到。

筆者認為，香港股票市場在過去3年可謂陷入前所未有的困境，不論點數、成交金額及新股(IPO)集資方面，早已被亞洲其他地區遠遠拋離，外間更諷刺香港為「金融中心遺址」，要在短期內復原，相信並非易事。

儘管今次「打風不停市」措施，對世界較為著名的交易所來說並非新鮮事，因為它們不論在任何惡劣天氣下，其實從未試過停市；除非因惡劣天氣而造成大型事故，如停電而影響交易所運作，才有可能作出局部停市安排，否則絕不會停市。因此，香港如今才公布「打風不停市」措施，相信不會立刻令香港的金融地位有所突破，而只是能與其他競爭對手看齊，從而與其爭一日之長短。

再者，眾所周知，現今港股主要成交來源，一定是透過港股通南下的「北水」，如果內地投資者在港股通交易時因惡劣天氣而停市，除有可能令他們錯失投資機會外，更因為他們接觸的內地股市從未聽聞有此等措施，而令他們可能會在颱風來襲的季節對投資港股通而有所保留。

因此，是次港府推行「打風不停市」措施，並不會突然為淡靜成交帶來驚喜，但或能挽回一點面子；是次港府可謂在「自救」香港金融市場上行前一步，未來希望繼續推出救市方案，以重振本港金融業為最終目標！如果真是夢想成真，直接受惠的非港交所莫屬。

談回港股走勢，近期好像建立一個保護網一樣，連續三次一到達17,800點附近時，便作出反彈；不知是否巧合，港股本周亦是同樣在暫低見17,752點後，除可能再配合港府公布的「好消息」外，昨天(19日)市場更傳出「國家隊」救市消息；因而令沉靜一時的港股突然急升超過500點，除結束三連跌及令恒指重上18,000點外，更將10天線、20天線等多條移動平均線一一衝破。