據報納斯達克加強審查中港小型股IPO　針對投資者背景

外媒引述知情人士透露，納斯達克(Nasdaq)再次加強對內地及香港小型股首次公開招股(IPO)的審查。據報，幾家內地及香港的IPO申請人面臨納斯達克的一連串問題，問題的重點集中在這些公司IPO前出售股票的投資者身份及獨立性。

知情人士指，到目前為止，仍沒有任何IPO因質疑增多而被​​叫停，但審查過程已延長數周，給原本不用花太多時間的審查增加不確定性及成本。他們拒絕透露任何面臨審查的公司名稱。

作為審查的一部分，納斯達克職員詢問出售股票股東的背景、與公司的關係及歷史等。知情人士稱，在某些情況下，納斯達克要求提供文件以支持私募股份的估值，以及銀行文件來證明購入股份時確實有資金交易。

知情人士表示，證明投資者的獨立性，對於緩解上市後可能出現操縱炒作行為非常重要，該交易所並希望確保美國投資者在這些來自亞洲的IPO佔主導地位。

根據知情人士，受重點關注的IPO申請公司，大多是那些符合「股權標準」或「上市證券市值標準」。這兩個標準都要求公司的最低公眾持股量達到1,500萬美元，通常更適用於規模較小、過去三年年利潤都無法達到75萬美元標準的公司。