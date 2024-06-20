歐盟中國商會：反補貼調查打擊華車企在歐銷售及投資信心

內媒報道，歐盟中國商會發布《綠動歐洲：中國新能源汽車企業在歐發展報告》，顯示自歐盟宣布反補貼調查以來，分別有73%和67%的受訪中國企業表示反補貼調查對其歐洲市場銷售和品牌聲譽產生負面影響；82%的受訪企業表示，對歐投資信心有所下降。

此外，83%的受訪企業表示其歐洲合作夥伴表達對合作的擔憂，歐洲各類經銷商、租賃公司開展合作的積極性、配合度明顯降低；72%的受訪企業表示其歐洲本地僱員對工作前景表示擔憂。

多數受訪企業認為，多種因素導致經濟活動泛政治化趨勢明顯，開徵反補貼稅將大幅增加企業成本，加大企業展業難度，也為歐盟塑造良好的綠色經濟發展環境帶來負面影響。

不過，多數受訪企業仍致力於「在歐洲、為歐洲」的堅定承諾。其中67%的受訪企業表示，歐洲市場對其全球布局的重要性不變，將持續深耕歐洲市場，六成以上受訪企業對未來五年內在歐洲建廠持開放態度；此外，多數受訪中國新能源汽車及相關企業回饋2024年在歐洲有員工進一步招聘計劃。

《報告》研究顯示，歐盟擬開徵的臨時反補貼稅將形成嚴峻市場准入壁壘，自調查宣布以來，中國在歐新能源汽車企業相關銷量、聲譽等均受到負面影響，損害了中國車企在歐發展信心，對歐盟營商環境帶來負面影響的同時也將減緩歐洲自身綠色轉型進程，拖宕「歐洲綠色協議」目標願景實現，損害歐洲公眾利益，用保護主義向全球綠色共同行動發出錯誤的負面訊號。