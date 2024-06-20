調查：港人去年放假日數全球次高　57%人感假期不足

Expedia發布的《假期貧乏研究報告》顯示，香港在職人士的假期貧乏感(定義為假期不足的感覺)從去年的61%下降至57%，情況有所改善並較全球平均值低。港人於2023年平均放假時間為28日，屬全球第二多，僅次於法國。

報告指，Z世代的假期貧乏感較其他世代高，多達75%覺得自己假期不足；千禧世代及X世代佔比分別為59%和61%。調查提到，超過一半Z世代在職人士(56%)每三個月至少放一次假，甚至有29%的人每月都會放假，但只有36%的人在最近的假期中選擇外遊。有24%的Z世代在職人士表示對上一次假期留在家中渡過。反觀，在千禧世代中有46%的人利用最近的假期外遊，而調查結果亦反映出他們的假期貧乏感較低。

錯失恐懼 (Fear of Missing Out, FOMO)是Z世代對假期卻步的一大原因。25%的Z世代在職人士在過去一年曾因擔心在假期中可能會錯過了重要或有趣的工作機會而放棄休假，有同樣看法的千禧世代的比例為15%，而X世代的比例則只有10%。另一個令Z世代對放假卻步的原因是擔心被認為對工作不夠認真或投入(28%)。

Expedia Group全球品牌公共關係主管Melanie Fish表示，Z世代在職人士平均每年休假時間達到37日，遠超過千禧世代(27日)和X世代 (23日)，但Z世代表達出更強烈的假期貧乏感。Z世代有必要學習如何更有效地利用和享受休假時間，以恢復身心健康。

儘管Z世代在職人士會因怕錯失機會而對放假卻步，但他們對旅遊仍頗有憧憬。三成(31%)受訪者指他們正儲錢在2024年來趟盛大旅程，故未有在2023年用盡假期。今年，四分之一(24%)Z世代受訪者打算放一次長假進行長途旅遊，而非計劃多次短途旅程。33%的人打算在公眾假期前後請假，以最大程度地延長假期。