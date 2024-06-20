外匯交易中心：境外投資者已連續16個月淨買入中國債券

內媒報道，中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵在2024陸家嘴論壇上表示，近期境外投資者已經連續16個月淨買入中國債券，債券持有規模超過4萬億元人民幣，創下歷史新高。在中美利差倒掛背景下，境外資金持續流入銀行間市場，彰顯人民幣金融資產的吸引力。

霍穎勵稱，對標高水平開放，中國金融市場開放目前的現狀和金融強國的目標還存在非常大的差距，例如境外投資者參與程度不高、持有債券規模不大、對沖和管理風險衍生不充分等等。

她表示，下一步，要不斷豐富金融產品體系，提升人民幣金融資產的全球定價能力，持續推進綠色金融產品的創新，完善利率、匯率等衍生品序列，有效發揮金融衍生品在價格發現和風險管理方面的功能，持續拓展開放渠道，優化規則機制，深化國內外金融基礎設施的互聯互通，推動金融市場制度型開放。

她認為，以往由金融資源和要素流動驅動的開放，非常有必要向制度型開放進行轉變。首先要對標高標準的經貿規則，特別是金融領域的一些規則，精簡限制性措施，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性。第二，推進制度型開放，應該從金融市場發展的實際情況出發，探索適合內地國情的開放路徑。此外，制度型開放要積極踐行綠色發展理念。