凱基亞洲：下半年恒指目標20900點　列11隻焦點股

凱基亞洲發表經濟展望，預期今年下半年恒指目標價為20,900點，對應的預測市盈率為10.22倍，仍低於恒指過去十年市盈率的均值，但大市上行的動力相信仍然不低。

該行認為，下半年好淡爭持的格局會稍為轉至傾向利好因素，這包括樓市政策「組合拳」加快內地房地產觸底、國企積極的股東分紅、內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股。利淡因素仍然是中國議題繼續是美國大選的政綱重點。

環球宏觀及美國市場方面，該行預計全球經濟在下半年將會呈現下行趨勢。先前表現最佳的美國已在今年第一季開始經歷明顯的經濟下滑，季度年化增長率降至1.3%，低於其長期趨勢增長1.8至2%，預計下半年此下行趨勢將更為明顯。然而，其他地區在經過一段時間的低位徘徊後，預期將在下半年從谷底復甦，但恐怕難以彌補美國下滑的趨勢，加上新興市場也沒有太亮眼表現，全球經濟很可能將出現下滑趨勢。

另外，該行預計美國2024年第二季通脹數據將重新下行，勞動市場也將持續放緩，市場預期2024年第四季將開始減息，全年可能減息0.25厘至0.5厘。

下半年美國經濟的觀察重點將在總統大選。目前經濟雖然放緩，但由於放緩程度有限，該行預期實質利率未來會逐步下行，這將是支撐股市估值的一個利好因素。須注意的是，特朗普當選或勞動市場下滑至一定程度，在第3季末加深美國經濟陷入衰退（硬着陸）的可能性，而讓股市受壓。