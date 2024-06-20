莎莎全年多賺2.7倍息5仙　疫情後首恢復派息

莎莎疫情後首度恢復派息。該公司指考慮到營運已恢復穩健並錄得盈利，派發每股5仙末期股息，相等如年內盈利的約70%，並將維持穩定的股息政策。

公司表示，香港及澳門與內地通關後，內地旅客重臨，帶動集團全年營業額上升24.8%至43.67億元；其中，香港及澳門線下銷售上升35.1%至32.07億元。此外，集團在內地的線上銷售於本財政年度下半年大幅增長74.5%。

集團毛利按年上升27.3%至17.83億元，毛利率上升0.8個百分點至40.8%，線下零售毛利率升1.5個百分點至45.2%。集團觀察到顧客的消費模式轉變，更願意嘗試小眾品牌，符合莎莎發展獨家品牌的戰略，有助提升盈利。

年內集團共開設8間店舖，其中包括重新進駐新加坡市場的首間店舖。本財年後，集團於新加坡再開設4間店舖，令當地店舖數目增至5間。

另外，集團公布今年4月1日至6月16日的第一財季總營業額，較去年同期下跌9.5%至8.12億元。當中，香港及澳門營業額按年降21.8%；內地升83.9%；東南亞升9%。