西營盤尚逸首價單推50伙　折實平均呎價19619元

市區單幢盤爭相開售，大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周四(20日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約19,619元，較同區近4年前推出的樓盤低近三成。開放式單位折實價約381萬元起。發展商更送出1伙開放式單位供買家抽獎。

集團執行董事曹展康表示，將會推出5樓C室作住宅單位大抽獎，已購入單位的合資格買家均可參加抽獎，該單位價值約400萬元，將於明年2月4日攪珠抽出幸運兒。故此，形容首張價單屬「得一想二」價。

集團物業總監彭偉雄稱，首批單位實用面積由213至492方呎。價單設有3項付款方法，扣除最高9%折扣及家具現金津貼折扣後，折實價380.9萬至1,258.7萬元，折實呎價約17,283至25,583元，按定價計，整批單位市值約2億元。

他指，今批入場單位為6樓E室，實用面積213方呎，折實呎價17,883元，並形容是「收租至愛」。呎價最低單位為6樓D室，實用面積286方呎一房，折實價494.3萬元，折實呎價約17,283元。

一房售價最低單位為6樓B室，實用面積268方呎，折實價485.85萬元，折實呎價約18,129元。兩房售價最低單位為6樓A室，實用面積389方呎，折實價719.99萬元。另有家具現金津貼或家具禮券。

項目是日率先開放示範單位予傳媒參觀，部署周五(21日)對公眾開放，同日起收票，最快7月1日開售。

資料顯示，該盤預計關鍵日期為2025年12月31日。同區的尚瓏於2021年3月推出首批，折實平均呎價約30,299元。而距離項目約5分鐘步程的藝里坊．2號，於2020年9月推出首批55伙，折實平均呎價約27,620元。