莎莎：冀港府推更多措施吸引旅客　盼派息維持盈利70%

集團擬派發末期股息每股5仙，郭少明稱，目前營運已恢復穩健並錄得盈利，若未來現金流維持，未來的派息比率將維持盈利的70%。

他指，雖然目前港零售市道充滿挑戰，但相信當局能推出更多吸引旅客訪港措施，例如大灣區居民一簽多行、提升旅客免稅額等，將有助本港零售市復甦。

郭氏透露，由於本地消費者較易有「回頭客」，港人平均單價維持於230至250元水平，而內地平均客單價則由疫後初期的480元，降至約420元。他指，將於內地減少實體店數目，並加強線上平台合作，進一步加上線上銷售，例如去年進軍網上直播平台帶貨銷售。

去年莎莎重回新加坡市場，當地門店數目增至5間，但他強調，香港仍然是集團的主要市場，會加強與供應商溝通，調整折扣優惠及產品組合來提升競爭力。莎莎自有及獨家代理品牌佔總銷售額約37%，他表示目標提升至40%，近期已達相若水平。

截至今年3月底，莎莎於港澳地區共營運82間門店，年內共開設5間新店。店舖續租情況方面，他指，續約時業主通常沒有加租，更有部分會有所下調，令續約店舖平均租金水平有所下降；今年則沒有開店目標，整體開店策略會比較審慎，要視乎租金水平及該區客量，現時整體門店租金佔營業額比例已降至12%以下。