觀塘海景商廈以3163萬元蝕放　呎價8500元低高位5成

本港經濟低迷，近年寫字樓價格顯著下跌，中原(工商舖)寫字樓部陳權威表示，觀塘萬兆豐中心11樓A室，享有郵輪碼頭及煙花海景，建築面積約3,722方呎，將以交吉形式出售，意向價逾3,163萬港元，屬蝕價放售，呎價僅約8,500元，較該廈呎價高位低約5成。

陳又指，該單位，內部裝修精美，設有來去水，適合商業機構、高端辦公室或創意產業工作空間等用途；據了解，單位曾作為知名金像獎導演的工作室。該商廈成交呎價高位於2019年錄得，當時一個低層D室，面積約1,915方呎，以呎價約17,232元成交。是次放售的單位叫價較高位有大幅折讓。

他稱，近期觀塘區錄得多宗商廈成交個案，包括萬泰利廣場高層E至F相連單位，面積約3,456方呎，以約3,293萬元成交，平均呎價約9,528元；而電訊一代廣場1樓的B01至02及C室，亦以約1.06億元成交，平均呎價約1萬元。資料顯示，上述放售的萬兆豐中心單位，業主於2017年以約3,826萬元購入，現時放盤叫價低約663萬元，差幅約17.3%。