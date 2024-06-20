住建部︰推動縣級以上城市收購樓盤用作保障房

住房城鄉建設部召開「收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議」，要求推動縣級以上城市有力、有序、有效開展收購已建成存量商品房，用作保障性住房工作。

會議指出，收購已建成存量商品房用作保障性住房有利於推動已建成存量商品房去庫存、助力房地產市場健康發展，盤活存量資源加大保障性住房供給，配合保交房攻堅戰和「白名單」機制，防範化解房地產風險。

會議強調，市縣根據本地區房地產市場情況，綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水平等因素，按照「政府主導、市場化運作」的思路，自主決策、自願參與，要堅持以需定購，準確摸清需求，細緻摸排本地區保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。要堅持規範實施，防範各類風險，做到收購主體規範、收購過程規範、配售配租規範，做到收購的已建成存量商品房戶型面積合適、價格合適、位置合適。要堅持用好金融支持政策，實現資金可平衡、項目可持續。

會議要求，開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作的市縣，切實加強領導力量，抓緊建立健全工作機制，完善配套政策，形成工作合力，推動條件成熟的項目盡快落地。