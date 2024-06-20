德福花園兩房放盤7年　累劈240萬沽　呎價險守1萬元

九龍灣德福花園放盤長達7年，近期隨市況減價。終累劈價240萬沽出兩房戶，減幅3成，呎價險守1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃雪飛表示，西半山雍景臺1座底層C室，實用面積約1,123方呎，套三房間隔，叫價1,890萬元，以1,798萬元成交，累減92萬元或約4.9%，呎價約16,011元，新買家為同區客。

●世紀21怡和尹美嫦稱，薄扶林碧瑤灣27座中層A室，實用面積約1,010方呎，兩房間隔，享山景，有裝修，叫價1,350萬元，獲首置買家洽購，累減37萬元，以1,313萬元連車位承接，呎價約13,000元。

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九龍區

●美聯徐廣森指，九龍灣德福花園H座中層10室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望內園景，早於2017年叫價800萬元，近期隨市況減價至620萬元，獲區內客洽詢，睇樓兩次以560萬元易手，呎價約10,409元。

●中原黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨6月暫錄約12宗買賣，屋苑5期恒柏道1號中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，多年前購入後一直自住至今，近日決定換樓，叫價538萬元放售，僅10天即以530萬元易手，呎價約10,413元。

●香港曾家輝稱，長沙灣星匯居2座高層F室，實用面積約787方呎，套三房連工人套房間隔，以1,250萬元放盤約1個月，即獲同區客接洽經議後以1,200萬元成交，呎價約15,248元，新買家為換樓客。

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新界區

●中原凌活忠指，荃灣6月暫錄約50宗二手買賣，其中蔚景花園高層D室，實用面積約716方呎，套三房間隔，享海景，叫價880萬元，經議價後，減價35萬元，以845萬元沽出，呎價約11,802元，新買家為換樓客。

●祥益盤嘉茵表示，屯門翠林花園E座高層2室，實用面積約602方呎，三房間隔，外區首置客以前曾居於同區，熟悉周邊環境，原業主增加議幅，累積減價達50萬元，以450萬購入上址作自住，呎價約7,475元。

●祥益黃慶德表示，屯門公屋山景邨景貴樓高層15室，實用面積約476方呎，獲區內首置綠表客見單位為銀主盤，做價較低，不睇樓的情況下於未補價第二市場以130萬元購入自住，呎價約2,731元。

●中原溫旭銘表示，元朗新元朗中心4座高層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價638萬元，減價48萬元，以590萬元沽出，呎價12,661元，新買家為區內租客，是次棄租轉買。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水居屋順欣花園2座高層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，睇樓後即向業主洽購，未補價第二市場叫價320萬元終以300萬元成交，呎價約7,009元。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園6月暫錄約4宗買賣，屋苑9座中層A室，實用面積約1,039方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,130萬元，議價後以1,100萬元沽出，呎價約10,587元，新租客為外區客。

●中原黃一鋒指，沙田及大圍6月暫錄約50宗二手買賣，其中大圍金禧花園1座中層F室，實用面積約328方呎，兩房間隔，原業主已移民，叫價約550萬元，其後減至520萬元，以495萬元沽出，呎價約15,091元。

●世紀21奇豐李仕明稱，火炭銀禧花園銀禧閣低層2室，實用面積約674方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價798萬元，終以708萬元沽出，減幅約11.3%，呎價約10,504元。

●中原黎宗文表示，沙田蔚景園1座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，叫價約670萬元，議價後以625萬元易手，呎價約13,617元，累減約45萬元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海．星灣御16座中層A室，實用面積約1,017方呎，套三房間隔，議價後以1,460萬元易手，呎價約14,356元，原業主於2015年以1,552萬元購入，持貨約9年帳面蝕約92萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海栢花園3座低層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價550萬元，放盤9個月，獲買家以541萬元承接，呎價約13,907元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳居屋頌明苑B座中層2室，實用面積約644方呎，三房間隔，早於2022年6月放盤，當時未補價第二市場叫價630萬元，新買家為區內白居二客，睇樓一次，議價後以470萬元成交，呎價約7,298元。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳居屋富康花園3座中高層G室，實用面積約592方呎，套三房間隔，新買家為外區白居二上車客，考慮半日即決定入市，單位原先未補價第二市場叫價560萬元，經議價後以550萬元成交，呎價約9,291元。

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