美股道指升91點　股王英偉達續漲逾3%

美股周四於假日後復市，3大指數早段向好，道指升91點，報38,926點；標指升17點，報5,504點；以科技股為主的納指升65點，報17,927點。其中，日前登頂成為全球市值最大「股王」的英偉達(Nvidia)早段曾升3.43%，成功延續升勢。

企業消息方面，美國大型連鎖餐飲集團Darden Restaurants公布截至5月26日止季度業績，收入按年升6.8%至29.57億美元；純利按年跌2.22%至3.08億美元。展望本財政年度，該公司預期新設45至50家分店，而同店銷售按年增長一至2%，其股價於早段曾升1.2%。

美國電商巨頭亞馬遜宣布，將在德國投資100億歐元(約836.6億港元)以拓展雲服務基礎設施及物流業務，其中88歐元會在2026年之前用於集團旗下雲服務公司AWS。據了解，新追加的投資今年將會為德國創造4,000個就業職位。亞馬遜股價早段曾升1.11%。

最新經濟數據有惡化迹象，美國上周首申領失業救濟人數為23.8萬人，略高於預期；截至前周止持續申領人數為182.8萬人，同樣超出預期。另外，美國5月新屋動工意外按月下跌5.5%至以年率計127.7萬間，少過市場平均預期的137萬間；同月建築批核以年率計為138.6萬間，按月減少3.8%，同樣差過預期。