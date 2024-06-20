西營盤樓花盤公布價單　大搞噱頭「買樓送樓」

連續兩日有市區單幢盤開價，繼長沙灣現樓項目後，西營盤樓花盤於周四(20日)公布首張價單，折實平均呎價約19,619元為同區八年新低。發展商大搞噱頭，「買樓送樓」，送出1伙全盤最細的開放式戶供買家抽獎。

●西營盤尚逸首批50伙 折實平均呎價約19,619元

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約19,619元，較同區近4年前推出的樓盤低近三成。首批有20伙開放式戶，23伙一房及5伙兩房及2伙三房，實用面積由213至492方呎。首張價單折實價介乎380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價約17,283至25,583元。發展商更送出1伙開放式單位供買家抽獎，為5樓C室，實用面積177方呎外連平台。項目示範單位同日曝光。

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●堅尼地城吉喆錄4宗交易告吹

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周四(20日)連錄4宗交易告吹，涉及的總成交金額逾2,249萬元。上述4伙原本於上周首輪銷售時沽出，成交價介乎499.2萬至596.4萬元。其中，16樓F室，為實用面積293方呎，開放式單位，原本以596.4萬元沽出，呎價約20,355元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。