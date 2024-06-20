西營盤樓花盤公布價單 大搞噱頭「買樓送樓」
2024年06月20日 22:06
東網電視更多新聞短片
連續兩日有市區單幢盤開價，繼長沙灣現樓項目後，西營盤樓花盤於周四(20日)公布首張價單，折實平均呎價約19,619元為同區八年新低。發展商大搞噱頭，「買樓送樓」，送出1伙全盤最細的開放式戶供買家抽獎。
●西營盤尚逸首批50伙 折實平均呎價約19,619元
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約19,619元，較同區近4年前推出的樓盤低近三成。首批有20伙開放式戶，23伙一房及5伙兩房及2伙三房，實用面積由213至492方呎。首張價單折實價介乎380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價約17,283至25,583元。發展商更送出1伙開放式單位供買家抽獎，為5樓C室，實用面積177方呎外連平台。項目示範單位同日曝光。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期首輪截收逾5,332票
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，首輪銷售於周四(20日)晚上8時已經截票。發展商指，經核數後，過去7日共接獲5,332個購樓意向登記，當中包括16票為代理入票。按周六(22日)首輪發售160伙計，最終錄得超額認購逾32倍。
●屯門掃管笏凱和山單日沽兩伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展，已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，周四(20日)沽出兩伙，共涉1,085.4萬元。其中，5座19樓F室，實用面積495方呎，兩房間隔，成交價565萬元，呎價約11,414元。
●油塘蔚藍東岸新增現金回贈優惠
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周四(20日)公布新增「0 壓力現金回贈優惠」，於簽署臨時買賣合約30天後，向買家送出樓價5%的回贈，並適用於招標發售的指定單位。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，優惠可讓買家更靈活調配資金，名額只有10個。
●西半山帝滙豪庭四房5,850萬元沽
恒基地產(00012)旗下西半山帝滙豪庭，周四(20日)招標沽出16樓A室，實用面積1,735方呎，四房連儲物室間隔，成交價5,850萬元，呎價約33,718元。
●何文田站朗賢峯三房成交價2,217萬元
●堅尼地城吉喆錄4宗交易告吹
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周四(20日)連錄4宗交易告吹，涉及的總成交金額逾2,249萬元。上述4伙原本於上周首輪銷售時沽出，成交價介乎499.2萬至596.4萬元。其中，16樓F室，為實用面積293方呎，開放式單位，原本以596.4萬元沽出，呎價約20,355元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。