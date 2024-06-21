東方日報B1：人民幣7個月最殘　投行料跌極有限

有投行預期，人民幣不會大幅貶值，以免加劇資本外流的壓力。

中國人民銀行行長潘功勝明確表示，內地貨幣政策的最終目標是保持幣值穩定，以促進經濟增長後，周四反映官方意願的人民幣中間價報7.1192兌每美元，創近7個月低位，按日更下調33點子，幅度創逾兩個月來最大，導致在岸及離岸人民幣均見去年11月13日後的逾7個月新低。不過，同於周四出爐的6月各期限貸款市場報價利率(LPR)再次按兵不動，足見當局引導人民幣預期調弱，但過程並非大幅貶值，透過不減息釋放防止匯率超調的取態。

潘功勝日前強調，人民銀行將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，但同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。

投行瑞穗銀行認為，人行可能允許人民幣進一步貶值，或因美國聯儲局夏季減息的機會有限，並預料人民幣不會大幅貶值，以免加劇資本外流的壓力。

另一投行麥格理亦指出，人民幣中間價發出人行積極引導人民幣調弱信號，估計第三季人民幣兌每美元將見7.3算。

隨着人民幣中間價在周四早上出爐，周四離岸人民幣曾低見7.2893，在岸價下午4時30分報7.2605，失守7.26關，均創年內新低，每百港元兌93.39元人民幣。與此同時，一年期LPR在6月報3.45厘，連續10個月持穩，5年期以上則報3.95厘，持續4個月不變。

不過，分析指出，中期借貸便利(MLF)擔當LPR風向儀的角色將會淡化，因人行將持續改革完善LPR，着重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。

內地券商中信証券估計，當下主要由MLF利率加點而來的LPR報價形成機制或將調整，包括改由7天逆回購利率加點形成、由商業銀行綜合負債成本決定的可能性。

人行周四僅進行200億元(人民幣‧下同)的7天期逆回購操作，遠低於周三的2,780億元，中標利率持平1.8厘，全日淨投放規模減至180億元。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬預期，政策利率短期內將會持平，但為降低融資成本及維持銀行淨息差穩定，存款利率或最快於年中至第三季下調，為LPR下行鋪路。

潘功勝連續第二日在陸家嘴論壇發言，繼透露正研究未來內地貨幣政策框架之後，昨稱人行在貨幣政策的傳導上，着力規範市場行為，盤活低效存量金融資源，提高資金使用效率，暢通貨幣政策傳導。

同場的中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵表示，在中美息差倒掛背景下，境外資金持續流入銀行間市場，彰顯人民幣金融資產的吸引力；下一步要不斷豐富金融產品體系，提升人民幣金融資產的全球定價能力。

另一方面，環球銀行金融電訊協會(SWIFT)最新數據顯示，5月人民幣的全球支付貨幣佔比雖然回落至4.47%，但連續7個月企穩全球第4大支付貨幣的地位；人民幣在全球貿易融資貨幣的份額則回升至5.08%，仍是全球第三大貿易融資貨幣，反映人民幣在國際支付比例自突破4%以來的波幅擴大，已成為新常態。