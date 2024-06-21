5G智能手機今年全球出貨料增至67%

市場調研機構報告顯示，由於5G智能手機市場逐漸成熟，預計今年全球5G智能手機的出貨量佔比將增至67%。然而，自2022年5G智能手機出貨量佔比超過50%以來，滲透速度出現放緩。

從各地區來看，5G的發展仍然不均衡。在北美、大中華地區和大部分歐洲市場，5G智能手機的出貨量已達到較高水平，拉丁美洲和非洲仍主要使用4G智能手機。亞太地區出貨量出現分化，其中東亞、東南亞和印度的5G智能手機市場發展迅速，南亞大部分地區5G市場潛力仍然有限。

高盛指舜宇出貨溫和復甦

此外，車載攝像頭規格繼續升級，亦見需求不斷增長，公司正努力在汽車原始設備製造商的定價壓力下降低成本，而人工智能擴大了邊緣智能設備和機械人的攝像頭潛在市場，並引述舜宇管理層指，由於硬件功能無法完全被軟件或人工智能取代，因此攝像頭規格仍將至關重要。該行予舜宇「中性」評級，目標價65元。