中國長期國債期貨價破頂　息率或續向下

由於本月的貸款市場報價利率(LPR)利率不變，10年及30年期中國國債期貨價格昨日再度破頂，惟考慮到人民銀行多次提示利率風險，市場密切關注人行對債市的回應及操作情況。

儘管日前人行行長潘功勝首次明確提出債市存在風險，特別是要關注一些非銀行主體大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險，但內地10年及30年期國債孳息率昨仍分別低見2.239厘及2.464厘，或因業界預計人行的實質性操作不會很快落地。

內地券商浙商證券認為，在調控機制落地前，債市市場行為缺少有效制約，疊加季末常規貨幣政策工具維持寬鬆的機會率較大等因素，短期來看，長期和超長期國債利率依然具有較強的向下突破的慣性。

外資持有華債規模創高

中國外匯交易中心官員昨在論壇上稱，境外投資者已連續16個月淨買入中國債券，債券持有規模超過4萬億元人民幣(下同)，創下歷史新高。但中國金融市場開放目前的現狀和金融強國的目標還存在較大的差距，如境外投資者參與程度不高、對沖和管理風險衍生不充分等。因此，內地下一步要完善利率及匯率等衍生品，有效發揮金融衍生品在價格發現和風險管理方面的功能。