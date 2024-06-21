鄧聲興：港股打風開市與時並進

睇齊國際主要金融市場

自2018年以來，香港已因惡劣天氣停市11次，其中2023年就有4次，這在全球主要金融市場中絕無僅有，紐約、倫敦、新加坡、深圳及上海等地均不會因惡劣天氣停市。一方面，雖近年港股成交淡淨，但平日數百億至上千億的成交額可帶來不少印花稅收入，經常因為天氣停市將是庫房損失。另一方面，一旦外圍市場在惡劣天氣時大幅波動，港股停市將影響投資者的風險管理。

此外，隨着香港與內地的「互聯互通」不斷加深，如本港股市無法在內地股市運作時實現正常對接，亦將對參與兩地「互聯互通」的內地、香港及國際投資者造成不便。同時，不少在香港上市的企業亦同時在外地證券市場雙重主要上市或在香港第二上市，如「打風停市」，則可能影響該等股份價格與其他市場同步持續進行調整。

科技進步便利居家辦公

本次新措施落實後，不論黑雨或是8號及以上風球均會維持港股交易，包括首次公開招股、滬深港通北向和南向交易、衍生產品在假期的交易、收市之後交易時段的所有證券和衍生產品市場等，券商將不設實體營運點，投資者可使用網上交易及銀行服務，將更好的便利全球投資者參與香港金融市場。

其實現今業界已有疫情期間的居家辦公經驗及可靠的技術保障順暢安全的遠距離工作。香港銀行公會及香港銀行同業結算與專責小組及港交所等早前均已確認，在惡劣天氣如常運作或通過線上遙距介入相關系統等方面的支持，相信本港金融業已多數做好準備，料新政落實後，將對全球投資者進行交易、管理投資組合及相關風險有利，並促進本港股市的流動性及增強本港國際化吸引力及競爭力。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)