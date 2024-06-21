富途：投資AI或會蝕時間　但不一定會虧錢？

關注AI產業的投資者應該都發現，AI成分股通常有連帶效應，今年四月份多隻明星AI股都出現下跌情況，一度讓人以為AI寒冬將至。但直至今日，時間證明，投資AI成分股，可能會賠時間，但不一定會賠錢。

近日，英偉達拆股大漲，連帶亞洲晶片龍頭台積電，也呈現出強勁的上漲勢頭。台積電在股市上的表現令人矚目，今年以來已經上漲了73%，市值逼近1萬億美元大關，成為全球投資者關注的焦點。根據最新的市場動態，台積電的市值已經接近1萬億美元的重要里程碑，上周市值超過巴菲特旗下巴郡，成為全球市值第8大的公司。

台積電以其在半導體製造領域的先進技術和高效率生產能力，佔據了全球超過一半的市場份額。特別是在高端晶片市場，台積電的份額更是高達90%。同時，根據台積電的財務報告顯示，2024年上半年的營收同比增長率保持在較高水平，特別是在4月和5月，營收同比增長率分別高達59.6%和30.1%。這一增長勢頭，結合其在AI和HPC應用的強勁需求，為台積電的盈利能力提供了堅實的支撐。

隨着5納米、4納米和3納米工藝技術的成熟和量產，鞏固了台積電作為英偉達最主要晶片供應商的寶座。近期，英偉達評為全球最有价值的公司，在此基礎上加上每月營收增長的雙重buff，也讓台積電突破每股160USD大關，現在直沖每股200USD。除此之外，台積電暴漲還很大得益於華爾街多家投行上調了台積電的目標股價並且高漲的情緒蔓延到整個AI產業。分析師們認為，AI相關需求激增，台積電很有可能通過在2025年對相關產品進行涨价，從而推高毛利率。

無論是長期還是短期來看，台積電將一直處於半導體製造技術方面的領先地位。這得益於其持續的研發投入和創新能力，以及最最重要的市場需求。公司不斷推動工藝技術的升級，如向2納米甚至更先進工藝的研发，這都將進一步擴大其在半導體行業的技術優勢。

總之，台積電的股價上漲並非偶然，而是其在半導體行業中的領導地位和先進技術實力的體現。隨着全球對高性能晶片需求的不斷增長，台積電有望繼續保持其銷量和盈利的增長勢頭，成為投資者在科技股中的優選標的。近幾個月台積電可能會因為暴漲而出現疲軟或些許下跌趨勢，投資者們可以把握機會在低位買入，長遠來看，台積電AI產業代工龍頭位置不可動搖，未來股價也將繼續攀升。

富途證券香港高級策略師 葉翠玲(作者為證監會持牌人士，其及其有聯係者都無擁有上述建議股份發行人之財務權益)