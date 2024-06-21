專家樓評：金管局新修訂挽救撻訂潮

早前金管局為在財政預算案放寬物業貸款相關的監管政策再作出修訂：「將2024年2月28日公布的逆周期宏觀審慎監管措施的涵蓋範圍，擴大至2月28日前已簽訂的臨時買賣合約，並且在2月28日或以後預計完成的自用樓花住宅物業的按揭申請」。即凡在2月28日或以前申請自用樓花物業按揭，便可受惠於新制，令一眾兩年多前購入新盤而選擇建期的買家重燃上會希望，預計可以有效防止撻訂潮湧現。

放寬按揭解決估價不足

新修訂後有助解決到估價不足而買家又未能填補差價的難題。由於2月28日或以後按揭成數進一步放寬，在非按保按揭方面，樓價3,000萬元或以下最高按揭成數為七成；樓價3,000萬元以上至3,500萬元或以下最高按揭成數為六至七成(貸款上限2,100萬元)；樓價3,500萬元以上最高按揭成數為六成。

至於高成數按保方面，樓價1,000萬元或以下最高按揭成數為九成；樓價1,000萬元以上至1,125萬元或以下最高按揭成數為八至九成(貸款上限900萬元)；樓價1,125萬元以上至1,500萬元最高按揭成數為八成；樓價1,500萬元以上至1,715萬元最高按揭成數為七至八成(貸款上限1,200萬元)。

此外，亦有金融機構為樓價3,000萬元或以下物業提供九成按揭、樓價3,000萬元以上至3,500萬元物業提供最高2,100萬元+20%按揭，以及樓價3,500萬元以上物業提供最高八成按揭，故此即使遇到估價不足的狀況買家亦可透過申請高成數按揭而成功上會。

協助首期不足買家上會

假設一個於2023年6月30日購入的新盤單位，當時售價為2,500萬元，現在需要申請按揭，就算當作樓價沒有下調仍然是2,500萬元，由於金管局在未作最新修訂前只能做五成按揭，即貸款額為1,250萬元，買家要繳付1,250萬元作首期。不過，現時估值已下調15%，現估值為2,125萬元，在未修訂前非按保按揭最高為五成，即貸款額最高為1,062.5萬元，買家要繳付1,437.5萬元作首期，意味着買家要填補187.5萬元差價才可成功上會；但在新修訂後，非按保計劃最高可做七成按揭，即貸款額為1,487.5萬元，屆時買家只需繳付1,012.5萬元作首期，比未修訂前付少425萬元首期。

若然買家真的遇到資金周轉困難，現在更可透過金融機構所提供的高成數按揭敍做九成按揭，即貸款額可達1,912.5萬元，屆時買家只需繳付587.5萬元首期便可以上會。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣