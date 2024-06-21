跟隨美國歐盟！據報加拿大準備向中國電動車徵收新關稅

外媒引述知情人士報道，加拿大政府正準備對中國製造的電動車徵收新關稅，以與美國及歐盟採取的行動保持一致。據報，加拿大政府尚未作出最終決定，但可能很快宣布開始就中國製進口電動車的關稅問題進行公眾諮詢。

加拿大總理杜魯道在國內外面臨愈來愈大壓力，被要求跟隨美國的做法，拜登政府於5月宣布計劃將中國製電動車關稅大幅提高至102.5%。歐盟上周則表示，計劃提高對中國電動車的關稅，部分車企的關稅高達48%。

周四(20日)較早時，安大略省省長Doug Ford指摘中國利用低勞工標準及污染能源來製造廉價電動車。他呼籲杜魯多政府至少採取與拜登相同的關稅措施。Ford在社交媒體表示，「除非我們迅速採取行動，否則將令安大略省及加拿大面臨就業風險。」

自電動車製造商特斯拉(Tesla)開始將上海製造的Model Y車型運往加拿大後，去年從中國運抵溫哥華港的汽車數量大增至約44,400輛。然而，加拿大政府擔心的不是Tesla，而是中國汽車製造商生產的廉價車最終湧入市場的情景。

杜魯多及其內閣部長公開表示，正監察其他國家做法，但尚未承諾徵收新關稅。杜魯多周四指，上周在意大利舉行的七國集團(G7)領導人峰會上就中國的生產進行「重要對話」。

加拿大財長Chrystia Freeland的發言人指，加拿大正積極考慮下一步措施，以應對中國供應過剩，但沒有提及是否正準備徵收關稅。Freeland的新聞秘書Katherine Cuplinskas表示，保護加拿大的就業、製造業及自由貿易關係至關重要。

此外，加拿大汽車行業團體呼籲該國徵收嚴厲關稅。他們警告，鑑於即將對《美墨加協定》進行審視，加拿大不能在這個問題上與美國唱反調。美國及加拿大的汽車供應鏈緊密結合，零件及成品大量跨境流動，加拿大生產的絕大多數汽車都出口至美國。