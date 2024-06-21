姚浩然：港股繼續區間上落　英偉達趁調整買入

港股即市一度再穿萬八關，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美元走勢偏強，人民幣匯價轉弱，對中港股市不利。另外，內房銷售未見明顯改善，市場憂慮內地經濟復甦狀況，亦拖累大市表現。不過，個別高息兼且盈利能見度高的股份仍支持大市，後市下跌空間有限，預期恒指短期在17,800至18,500點區間上落，但重上19,000點有難度。至於美股近期走勢反覆，但隨着息口走勢明朗化，今年減息一次甚至兩次的機會存在，加上在人工智能(AI)相關行業帶動下，下半年企業盈利料持續增長，美股仍可看高一線，標普500指數年底目標在5,800至6,000點。

英偉達(Nvidia)隔晚先升後回，曾創出新高140.76美元後倒跌收市。姚指出，公司行政總裁黃仁勛再減持英偉達，但所佔比率甚低，亦並非看淡公司前景，相信消息對股價影響有限。而英偉達累積升幅已多，股價有調整亦屬正常，且公司晶片設計限制已被打破，2025年CoWoS產能有望達5萬片樓上，現價估值仍然吸引，行業亦具增長潛力，股價回調反而是加倉機會。至於其他晶片相關股份如博通(AVGO)、美光(MU)及高通(QCOM)亦都回吐，他認為高通可在210美元有支持，並有望再試230美元，而博通、美光的行業增長潛力仍大，亦可作趁低吸納股份。