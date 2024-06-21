瑞銀調查：中國企業供應鏈轉移意願創新高

根據瑞銀對中國企業家作出的一項調查，計劃將出口生產轉移到海外的受訪者比例，達到所有調查的最高水平。大多數受訪者預計，如果美國前總統特朗普再次當選，美國將加徵關稅。如果關稅上調，「尋找替代市場」這一選項排在首位，其次是「供應鏈轉移至海外」，可能部分解釋為何企業供應鏈轉移意願增強。

此外，有供應鏈轉移意願的出口企業，計劃將31至50%的出口產能轉移至國外，多數企業計劃在2026年之前完成轉移。調查顯示，轉移至海外最受歡迎的資金來源仍是中國。

韓國是已經或計劃搬遷的出口企業最受歡迎目的地，但相較2023年調查結果佔比有所下降。台灣位居第二。隨受歡迎程度顯著提高，馬來西亞攀升至第三位。印尼受歡迎程度也大幅提升，越南沒有變化，但與2023年相比，在東盟的排名有所下降。同樣，韓國和台灣是近期增加投資的前兩大目的地，其次是馬來西亞。

供應鏈連通性、被免除美國加徵關稅的可能性，以及目的地對外企的政策，是計劃轉移供應鏈的出口企業的前三大考量因素。對於已啟動供應鏈轉移的企業而言，目的地的外國業務政策、生產成本和供應鏈連通性是三大主要障礙。

瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎表示，該行於4月18日至5月14日進行第13期中國企業家問卷調查，共有423名企業高管受訪。