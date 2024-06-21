代理樓價指數見14周新低　料將跌破撤辣前低位

中原城市領先指數CCL最新報143.38點，按周跌約0.79%，創14周新低。撤辣後14周CCL六升八跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。估計6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，2024年上半年CCL暫跌約2.60%。

受到減息未明，利率仍然高企，銀行收緊按揭，新盤減價搶客等打擊，市場氣氛觀望，影響二手樓市處於拉鋸局面，成交稀疏，整體樓價持續向下調整。

今周CCL創逾7年半(400周)次低，重返2016年10月中時的水平。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約25.07%，較2023年4月168.40點高位跌約14.86%。樓價下調速度較預期緩慢，但短期CCL目標維持140點，現時相差3.38點或約2.36%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.94點，按周跌約0.61%。CCL(中小型單位)報142.61點，按周跌約0.81%，終止2周連升。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平。CCL(大型單位)報147.28點，按周跌約0.65%，處於2017年2月中水平。

四區二升二跌。九龍CCL_Mass報140.88點，按周跌約1.3%，指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月初水平。新界西CCL_Mass報133.25點，按周跌約1.03%，連跌2周共約1.11%，指數於逾7年低位徘徊，重返2017年2月底水平。港島CCL_Mass報142.53點，按周微升約0.06%，連升3周共約0.76%，指數仍處於近8年低位，重返2016年8月底水平。新界東CCL_Mass報154.92點，按周升約0.34%，指數在逾7年低位徘徊，重返2017年2月中水平。