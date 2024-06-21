港航首批泰籍空姐月底工作　全年料淨增500員工

香港航空於今年上半年每日運作的航班量正式恢復至疫情前水平。隨着機隊持續擴充和開拓新航點，預計今年內公司需要增聘超過一成的機師及四成的機組人員。為了配合發展需要，公司分別在本地、內地及海外多個城市展開連串招聘活動，招聘多個職位包括前線人員、機艙服務員等。

最新一輪機艙服務員招聘會於6月15日在曼谷舉行，吸引逾千名有意投身航空業的求職者遞交申請。經過篩選後，合資格應徵者被邀請到場進行面試。

除此之外，今次於曼谷的招聘會更邀得特別嘉賓泰國駐港總領事吳豐燦(Chaturont

CHAIYAKAM)出席。他分享香港與泰國在航空業方面的發展機遇，鼓勵泰國年輕一代積極投身航空業，並表達對香港航空在泰國加強招聘的支持，認為此舉是提升兩地人才交流的好機會。

香港航空客艙體驗總經理盧緻柔表示，泰籍員工以適應不同文化和工作環境的能力而稱著，加上他們精通泰語和英語，重視勤奮和紀律，並擁有工作熱情和提供卓越服務的精神，在國際商務環境中具有優勢。現時團隊中二十多名在年初招聘的泰籍員工已順利進入培訓的最後階段，表現令人充滿信心，預計於今個月底畢業後將正式投入服務。

隨着更多不同國籍的人才加入，公司為他們提供多方面的文化指導和語言課程支援，並設立員工協助計劃，例如幫助他們應對新來港期間可能面對的個人或工作相關的挑戰，提供包括輔導服務、管理壓力或緩解思鄉情緒等資源及指導，以協助員工盡早適應香港及融入公司文化，實現保留人才的可持續發展。

香港航空人力資源總監黃諫珍在招聘會上分享香港航空的企業文化，她表示，公司員工流失率現時相對穩健，為了進一步挽留人員及鼓勵積極性，推出不同的激勵獎金、提供更多的溝通渠道及多方面的員工關愛活動。預計今年全年員工人數將有500人的淨增長，並將持續投放資源在人才培訓及員工活動等方面，以增加員工向心力。