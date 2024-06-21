上環翠麗軒三房2個月勁劈250萬　做價重回11年前　

二手樓價尋底，上環翠麗軒套三房單位，兩個月劈價250萬元，以1,200萬元沽出，做價重返2013年。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原簡英譓指，上環翠麗軒中層B室，實用面積約696方呎，套三房間隔，4月叫價1,450萬元，最新以1,200萬元沽出，減價約250萬元或約17%，呎價約17,241元，做價重返2013年水平，新買家為用家。

●中原冼子明表示，柴灣居屋山翠苑C座中層2室，實用面積約374方呎，兩房間隔，自由市場叫價348萬元，放盤約一個月，最新獲以328萬元承接，呎價約8,770元，新買家為外區用家。

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九龍區

●美聯黃遠基稱，九龍灣德福花園K座中層10室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望內園景，叫價540萬元，近日獲外區客洽詢，議價後以515萬元易手，呎價約10,489元。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳維景灣畔11座中高層F室，實用面積約665方呎，套三房間隔，望山景，成交價1,020萬元，呎價約15,338元，原業主於2015年10月以約952萬元購入，持貨近9年帳面僅獲利68萬元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳居屋景明苑C座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為綠表客，未補價第二市場以290萬元購入，呎價約5,235元，原業主早於1988年以約29.2萬元買入單位。

●世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧16座高層E室，實用面積約968方呎，套三房間隔，望內園景，以1,347萬元成交，呎價約13,915元，原業主於2018年5月以1,747萬元購入，持貨約6年帳面蝕400萬元，期內跌價約23%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧星灣御16座高層A室，實用面積約1,017方呎，四房雙套連工人房及儲物室間隔，放盤半年，叫價1,800萬元，累減340萬元，以1,460萬元獲買家承接，呎價約14,356元，逾9年帳面虧蝕92萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層2室，實用面積約604方呎，三房間隔，望樓景，放盤兩個月，未補價第二市場叫價490萬元，獲買家以488萬元承接，呎價約8,079元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山天宇海7B座中層A室，實用面積約750方呎，套三房間隔，叫價約980萬元，日前以923萬元易手，呎價約12,307元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍居屋美松苑E座低層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，望園景，放盤半年，未補價第二市場叫價500萬元，終以430萬元沽出，減幅約14%，呎價約7,762元。

●中原黎宗文稱，沙田帝堡城5B座中層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，叫價約960萬元，議價後以866.8萬元易手，呎價約10,368元，累減約93.2萬元，新買家為換樓客。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水6月暫錄約35宗二手買賣，上水皇府山8座中層A室，實用面積約791方呎，套三房間隔，叫價約868萬元，議價後以795萬元購入，呎價約10,051元，新買家為用家。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑G座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，原業主增加議幅，減價達21萬，區內綠表客為鄰近家人居住，方便日後互相照應，前後參觀約20個放盤，未補價第二市場以419萬元購入，呎價約6,446元。

●祥益稱，天水圍居屋天盛苑R座高層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區內綠表客表示熟悉該區環境，議價後於未補價第二市場以413萬元購入，呎價約8,162元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑I座中層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔，附設裝修，可即買即住，加上屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，已補價自由市場以387萬元購入，呎價約8,012元。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣海灣花園1座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，望海景，新買家為首置客，叫價620萬元，議價後以585萬元承接，呎價約12,342元。

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