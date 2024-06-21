美股偏軟　道指跌47點　英偉達續跌

美股3大指數早段偏軟，道指跌47點，報39,087點；標指跌9點，報5,463點；納指跌11點，報17,710點。港股夜期報18,047點，升29點，高水1點。

AI概念股依然是市場最關注的焦點，其中英偉達(Nvidia)與微軟(Microsoft)的市值不相伯仲，兩家公司隨股價變化輪流坐上全球市值最大公司之位。英偉達周五早段曾跌2.55%，微軟則升0.75%。

由亞特蘭大聯儲銀行、里士滿聯儲銀行及杜克大學聯合發布的企業財務總監(CFO)調查顯示，商界對於美國經濟的樂觀指數為60.6點，按季持平，惟對未來12個月的國內生產總值(GDP)的增幅預測，則由2.2%降至1.8%；並且預期今年公司產品或服務會加價4.2%，意味通脹壓力可能仍會持續。

最新一季的CFO調查顯示，美國企業對經濟的樂觀程度大致與今年第一季時相同，意味着目前經濟下行壓力不大。調查結果顯示，企業平均預期今年收入增長為5%、明年則為5.1%；而商品及服務加價幅度今年為4.2%，明年則為4.8%，反映出企業似乎認為經濟增長會持續，而且明年加價幅度提高，亦暗示更高的通脹。

今次的調查亦加入了人工智能(AI)相關的問題，有近六成企業表示，在過去一年利用電腦軟件、設備、技術「自動化地執行原先由真人員工負責的任務」。主導調查項目的杜克大學金融學系教授John Graham表示，許多CFO都表示正在用AI自動化工作，包括向供應商付款、開發票、採購、編寫財務報告及改善設備的使用率等。他說，這些工作已不止限於用ChatGPT來寫新聞稿、招聘廣告之流。調查還顯示，企業正打算擴大AI使用取代由員工執行的任務。