新盤周五錄9宗成交 當中2宗屬「半億」大刁
2024年06月21日 22:03
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儘管新盤市場於周五(21日)暫僅錄約9宗成交，但其中兩宗屬「半億」的巨額承接。長沙灣現樓項目開售前夕，對傳媒開放4個單位。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房連車位6,520萬沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(21日)錄得3座3樓B室的成交，單位實用用面積1,839方呎，屬三房雙套間隔，連同1個車位成交價6,520萬元，呎價約35,454元。 項目迄今累沽50伙，總套現逾53億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。若單日今日，該盤則已錄得9宗成交。
●長沙灣恒珀開放4個現樓單位
恒和集團(00513)旗下恒和地產發展的長沙灣恒珀，周五(19日)對傳媒開放4個現樓無改動單位，享有開揚的深水埗運動場景。其中，27樓A室，實用面積442方呎，兩房間隔。客飯廳開則方正，外連22方呎露台，外望深水埗運動場及區內開揚市景。開放式廚房提供兩邊工作枱，附有雪櫃、抽油煙機、電磁爐及洗衣機等。廚房連接工作平台的門特別附有通風窗。
●沙田瓏珀山單日招標沽出3伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周五(21日)以招標形式售出3伙，總成交金額涉6,118.16萬元。項目自減價重推後，23日內累售40伙。是日最新沽出的單位包括第1期的Crown Tower的12樓A室，實用面積1,502方呎，屬四房雙套間隔，連同1個車位以2,665萬元沽出，呎價約17,743元。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期下周二賣四房大戶
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周五(21日)上載最新銷售安排，將於下周二(25日)起以招標形式推售5樓6號單位，實用面積2,169方呎，採四房雙套間隔，招標截至本月28日。
●元朗雨後個別單位提價最多1.2%
星星地產旗下元朗雨後，周五(21日)更新多張價單，並公布將個別單位提價最多1.2%。發展商指，是次將15樓中層的兩房單位率先加價0.25%至1.2%，加幅克制。整個項目兩房僅餘最後14伙待售。項目現時推售單位的實用面積由294至806方呎，折實價由405.33萬至1,378.35萬元，呎價約11,669至17,101元。
●青衣明翹匯頂層複式戶成交價5,005萬元刷區內新高
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周五(21日)售出頂層複式戶，為1座33樓及35樓B室，實用面積為2,275方呎，屬四房三套間隔，連536方呎私人平台，成交價5,005萬元，呎價約22,000元，成交價刷新同區紀錄。據悉，買家來自九龍區。集團營業及市務總監馮倩平表示，項目累售767伙，套現逾55.6億元。
●屯門飛揚第1期下周二發售10伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周五(21日)公布加推10伙向南單位，折實價由523.8萬元起，並安排於下周二(25日)以先到先得形式發售。是次入場單位為1座11樓B室，實用面積462方呎，折實價523.8萬元，呎價約11,338 元。
●堅尼地城吉喆加推價單3號 涉20伙
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周五(21日)上載價單3號，提供20伙開放式單位，折實平均呎價約20,962元，較價單2號低約15%。項目同日已上載銷售安排，將於下周二(25日)發售該批單位。今批單位皆為實用面積266方呎的G室，以及實用面積297方呎的D室，折實價介乎488.2萬至766萬元，折實呎價由18,353至25,791元。
●屯門上嵐首錄終止交易
建灝地產旗下屯門上嵐，於周五(21日)首度錄得終止交易，涉及3宗合計總成交金額為1,691.41萬元。上述3宗個案的單位早於2021年及2022年成交，當時成交價為546.75萬至575.87萬元，呎價由18,853至20,206元，買家皆是採用建築期付款計劃入市。