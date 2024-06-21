新盤周五錄9宗成交　當中2宗屬「半億」大刁

儘管新盤市場於周五(21日)暫僅錄約9宗成交，但其中兩宗屬「半億」的巨額承接。長沙灣現樓項目開售前夕，對傳媒開放4個單位。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房連車位6,520萬沽

●長沙灣恒珀開放4個現樓單位

●沙田瓏珀山單日招標沽出3伙

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期下周二賣四房大戶

●元朗雨後個別單位提價最多1.2%

星星地產旗下元朗雨後，周五(21日)更新多張價單，並公布將個別單位提價最多1.2%。發展商指，是次將15樓中層的兩房單位率先加價0.25%至1.2%，加幅克制。整個項目兩房僅餘最後14伙待售。項目現時推售單位的實用面積由294至806方呎，折實價由405.33萬至1,378.35萬元，呎價約11,669至17,101元。

●青衣明翹匯頂層複式戶成交價5,005萬元刷區內新高

●屯門飛揚第1期下周二發售10伙

●堅尼地城吉喆加推價單3號 涉20伙

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周五(21日)上載價單3號，提供20伙開放式單位，折實平均呎價約20,962元，較價單2號低約15%。項目同日已上載銷售安排，將於下周二(25日)發售該批單位。今批單位皆為實用面積266方呎的G室，以及實用面積297方呎的D室，折實價介乎488.2萬至766萬元，折實呎價由18,353至25,791元。

●屯門上嵐首錄終止交易

建灝地產旗下屯門上嵐，於周五(21日)首度錄得終止交易，涉及3宗合計總成交金額為1,691.41萬元。上述3宗個案的單位早於2021年及2022年成交，當時成交價為546.75萬至575.87萬元，呎價由18,853至20,206元，買家皆是採用建築期付款計劃入市。