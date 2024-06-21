【適得其反】羅奇：美打壓反助中國成科技超級大國

早前發表「香港玩完論」的著名經濟學家、前摩根士丹利亞洲主席羅奇(Stephen Roach)再次就中美經貿形勢發表評論。他表示，美國對中國實施的科技遏制戰略，會反過來助力中國成為科技超級大國，直言華盛頓尚未意識到其戰略已經失敗！

羅奇以中國科企華為作為例子，指美國「想盡一切辦法摧毀中國的科技領先者」，先是從關稅，到將其列入限制貿易的「實體名單」，再到封殺其供應商的制裁，但這些手段都沒有太大效果。「華為不但沒有屈服，反而徹底改造了生產流程，用自己的產品取代了從晶片到操作系統的外國製造零件，並在短短3年內實現了這奇迹般的轉變。」

未有吸取封殺華為教訓

在他看來，美國政府無視封殺華為的經驗教訓，如今正在半導體光刻機上嘗試同樣的方法。他提到，近期美國亦再次派出高級官員前往最先進的光刻機生產商ASML的所在地荷蘭，以及東京威力科創(Tokyo Electron)的所在地日本，希望說服兩國政府聯手發動對中國的科技戰。

然而，不論是ASML還是東京威力科創，過去一直都有向中國售賣光刻機。羅奇指出，中國大可以利用現有的庫存進行逆向工程，開發出規避美國制裁的技術，正如華為如今都能成功用上7納米製程的手機晶片。

作為曾經的「中國大好友」(羅奇過去一直是中國經濟奇迹的宣傳者，惟近年立場有變)，他認為當美國不斷施加壓力，中國將加倍努力去解決問題。他甚至說︰「無論我們如何努力，編造甚麼動機，中國都不會被阻止......我們愈是逼迫，中國就愈會反擊。」解決中美矛盾的唯一希望是合作，雙方沒有信心，科技戰就永遠不會結束。