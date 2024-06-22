凱基：美國高利率負面影響正遞增

美國聯儲局6月議息會議維持政策利率於5.25至5.5厘不變，符合市場預期。本次會議有3項重點：首先是點陣圖中位數預測顯示，今年減息幅度由3次減至一次，今、明年預估利率分別上調至5.1厘與4.1厘，聯儲局仍以減息或維持現狀更久為主要路線。

其次是聲明稿調整關於2%通脹目標的描述，由「缺乏進展」改為「溫和進展」，這一點呼應第二季通脹重回降溫的趨勢；還有的是主席鮑威爾重申，沒有官員認為後續需要加息。

通脹頑固礙啟動減息

至於點陣圖中其他經濟預測的部分，實質國內生產總值(GDP)增長沒有任何改變，今年維持增長2.1%，2025年及2026年維持2%，長期增長仍為1.8%；失業率也沒有太大改變，今年失業率維持於4%，2025年及2026年與長期失業率僅小幅向上調整0.1個百分點。整體GDP大致維持增長，失業率也沒急升，而本次會議僅小幅上調失業率，顯示局方對美國整體經濟有相當的信心，即使是利率高企，對經濟的影響仍然有限。

經濟強勁，通脹自然不容易回落。美國今年的核心個人消費開支(PCE)物價指數由2.6%上調至2.8%，2025年及2026年也分別被上調0.1個百分點，至2.3%及2.1%。3月會議時，今年的核心PCE的預測已由2.4%被上調至2.6%，本月的會議又再度上調，這顯示通脹降溫的難度。

目前勞動市場數據好壞參半，5月份非農就業新增職位增加27.2萬個，幅度超乎預期，同時平均時薪月增率也上升至0.4%，不過失業率卻攀升到4%，就業人口增加以兼職職位居多。

慎防勞動市場急轉差

美國的經濟極具韌性，惟長期維持「具限制性」的利率對經濟的傷害將逐漸累積。雖然聯儲局對後續經濟增長與失業率預期維持軟着陸路線，但局方也表達如果通脹高速下降，或是勞動市場急速轉差，聯儲局將更快轉向減息，而且降幅也可能更快。

故此，往後仍須留意勞動市場的變化。由於勞動市場降溫過程並非線性反應，往往勞動市場轉差時，會出現螺旋加快的現象。部署上，投資者應盡量減低集中風險，分散在全球的股市較可取。較保守的投資者，也可繼續留意及按風險接受程度增持中年期的投資級別債。

凱基亞洲投資策略部