陳政深：港股欠缺向上催化劑　恐久守必失

港股上周五顯著回吐，恒生指數收市失守50天線。儘管市場憧憬「國家隊」持續入市，令上周三指數有顯著升幅，但強勢似乎未可持續，皆因大市始終欠缺動能。技術上，50天線為指數短線之支持位，如本周可重上其上，恒指上望19,000點仍有可能，惟久守必失，如果未來一至兩周未有重大催化劑，失守是遲早之事。指數難免下試17200點的100天線水平。

在各項業務當中，時裝與生活時尚及美容產品為主要收入來源，於2023年度此業務佔其營業額逾98%，而此業務之營業額增幅為62.5%，至1.97億元，業績更轉虧為盈，錄得分部盈利1376萬元。在各個地區中，來自美國及歐洲等國家的營業額分別增長31.4%及1.3倍，兩者分別佔總營業額43.5%及26.1%。集團上月於香港青衣，以1433.7萬美元的代價，租用了豐樹青衣物流中心之貨倉及車位，為期5年，用於網上零售及批發業務之配送中心。可以憧憬，集團在網購平台的業務上具不俗的持續增長空間。

股價走勢方面，股份以往交投相對淡靜，踏入六月份，不論交投量以及股價波幅都明顯增加，似有大資金追捧，而此類走勢一般可維持一段時間，投資者可在3元附近吸納，上望突破前頂，至5元水平，止蝕參考可訂於支持位2.6元水平。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)