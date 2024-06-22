廖嘉豪：瑞郎重拾融資貨幣角色　加元或落後

上周眾多央行議息，最令市場意外的是瑞士央行意外減息0.25厘至1.25厘。雖然瑞士央行減息或削弱其應對當其他央行在9月開始減息時令瑞郎升值壓力的政策空間，但無可否認瑞士央行上周舉動已強化瑞郎在主流貨幣中作為融資貨幣的角色。美元兌瑞郎突破0.888至0.89水平，下個阻力或在0.90，之後有機會再上試0.92。英鎊兌瑞郎上周亦能在1.11276收市，初步阻力或在55天線1.1426，若升穿或可再試1.15水平。惟第一輪法國國會選舉期間(6月30日)或短暫利好瑞郎，投資者屆時或可考慮沽出瑞郎買入美元或其他商品貨幣。

除瑞郎以外，加元表現或同樣有機會較落後，美元兌加元或在2024年第三季末升至1.39-1.40。過去美國最終私人本地需求的按年變化與加拿大出口走勢一致，美國需求減弱或減少從加拿大入口商品，從而對加拿大經濟活動帶來負面影響。隨着聯儲局9月議息會議臨近，美國鴿派政策轉向的風險正在上升，屆時或可支持加元從1.39至1.40回落。

但由於預期美國勞動力市場疲弱背景或擴散至加拿大，料今年加拿大經濟增長或明顯低於加拿大央行目前的預測，導致利率市場或重訂加拿大央行減息更多的預期。掉期市場預期加拿大今年減息約2.6次，不過花旗分析員則預期加拿大央行將在年底前的4次議息會議均會減息，一共減息100個基點，市場對加拿大央行的鴿派利率預期升溫或最終限制任何美元兌加元的下跌空間。

除跑輸美元外，加元或跑輸澳元，澳洲經濟保持強韌，預期澳洲央行於2025年才開始減息，或為最遲放寬金融狀況的主流國家央行，澳洲央行上周議息會議時甚至鷹派表示需採取必要措施來將通脹降至目標水平。加元和澳元息差或顯著收窄，有利澳元，或支持澳元兌加元今年後期上試0.95至0.97。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪