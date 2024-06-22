【星之谷】官司或成按揭炸彈　一招主動避伏

我們生活中有各項「隱藏債務」，例如無意間欠政府錢的話，切勿漠視其影響，因為按揭申請隨時觸礁。

業主黃先生(化名)因為搬屋關係，一直未收到稅局寄出的信，也因此一直未有交該年度稅項。另一方面，黃先生亦轉換了工作，並放棄了往時的工作電話，前僱主會計部亦未能聯絡得上他，令他無法得知自己原來正在「逃稅」。

最終一段時間過後，稅局向法庭申請追稅，雖然該信件同樣未能順利送達黃先生手上，但因為涉及民事訴訟，這項目便在環聯信貸資料庫(TU)內被註入。

【查信貸紀錄發現官司纏身】

問題來了，黃先生近月打算買樓置業，簽臨約後就去銀行申請按揭，銀行一查TU，發現黃先生原來有訴訟在身，不能批出按揭。

黃先生當然乖乖交回稅款及罰款，望稅局撤銷起訴，並撤銷在TU內註入的紀錄。但問題是，稅局也要時間處理法律程序；TU更新時間亦需一個月，未必能趕得上住宅成交期。

【主動查TU防患未然】

很多時候我們有各項「隱藏債務」註入TU內，自己卻並不知道，所以上述故事教訓是——買樓前最好先查閱自己信貸報告，確定報告沒有問題，才好簽約買樓。

譬如查閱自己的TU時，可能會發現原來有幾張舊信用卡涉及小額欠款，很多年都未有歸還，因而影響了評級。

除上述欠稅、欠卡數例子外，筆者也見過因拖欠大學學生貸款，情況同樣被註入TU內，因而影響按揭申請。

【發起訴訟亦礙信貸審批】

值得注意的是，各種民事訴訟亦會被註入TU內。舉個例子，A先生借錢給朋友，朋友走數不還，A先生決定向朋友提出民事訴訟，這官司會註入兩人的TU內——為甚麼連原告A先生也牽涉其中？不是應只註入被告嗎？

原來凡是官司，被告都可反告原告；原告敗訴的話，可能需要承擔律師費用，有潛在債務負擔。故此，不論是原告或被告，銀行發現有官司在身，都不太願意批出按揭——尤其現時樓市下行情況下，按揭審批本身較以往艱難。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。