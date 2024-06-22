【1周驚奇】泰國工廠爆倒閉潮　美債務惡化差過二戰後

泰國製造業一片愁雲慘霧，平均每月近百家工廠倒閉，當地工業工程局擔心，未來恐面臨更大規模倒閉潮。

外媒報道，泰國工業工程部及KKP Research統計顯示，今年首5個月多達488家工廠關閉；由2021年至2024年5月份，當地共有3,500間工廠關閉。單計去年至今年第一季，5個季度間泰國共有1,700間工廠倒閉，約4.2萬名工人失業。

其中，倒閉工廠集中於塑膠、皮革、橡膠、食品、機械等行業，還有金屬製品及木製品。

有分析認為，泰國工廠倒閉的因素，主要包括廠家面臨中國低價商品的激烈競爭，影響零售和電商市場，削弱泰國產品競爭力。同時，泰國與印尼等鄰國相比，其保護國內工業的措施未夠嚴格，亦不足以減少低價、低質進口商品湧入泰國。

【大鑊了】美國債務將急劇惡化 甚至會差過二戰結束時

美國股市近日屢創新高之際，由總統拜登管治下的聯邦政府卻債台高築，而且債務問題急速惡化。根據美國國會預算辦公室(CBO)的最新預測，今年政府的預算赤字將達到1.915萬億美元(約14.9萬億港元)，較2月份的預測高了約27%，主要由於最近國會通過了一系列的緊急發款，包括對烏克蘭及以色列的資助。CBO預期，這類撥款會在未來多年持續下去，到2034年時將會導致額外9,000億美元的年度開支。

在考慮到某些款項支付日期的變化後，今年經調整的預算赤字將會達到1.99萬億美元，相當於國內生產總值(GDP)的7%；而到2034年，經調整赤字更將大幅增加至2.846萬億美元，預計佔GDP比例為6.9%，遠超過去50年平均3.7%的財赤佔GDP比率。從該比率的變化走勢來看，接下來都會有所下降，但在2028年觸底後再次後彈，主要由於包括老年人口相關的開支呈現顯著的增長。

聯邦政府長期的入不敷支，亦意味着美國的債務負擔會日益沉重。由公眾持有的美國國債(即撇除政府及聯儲局)佔GDP比例將會有今年的99%，上升到2034年的122%，超過了1946年時的歷史高位106.1%。換言之，美國的債務情況將會急劇惡化至比二戰結束時更差。

按照上述情況推算，2034年時，美國政府一年將要支付1.71萬億美元的利息支出。CBO表示：「從2024年到2034年，每年的赤字總額都等於或超過GDP的5.5%。至少自1930年以來，赤字從未連續五年以上保持如此大的規模。」

話雖如此，目前美國國債在金融市場上的地位依然無法取替，靠不斷發債滾存，永續美國債務的未來其實並非不可能。美國財政部最新公布的4月國際資本流動報告亦顯示，作為第二大債主的中國，在4月淨買入了238.95億美元的長期美國國債，甚至抵銷了176.06億美元的長期美債價格估值跌幅，使得整體長期美債持倉按月增加33.33億美元，達到7,560.42億美元。

若計及中國持有的147.04億美元短期美債，則整體美債持倉價值達到7,707.46億美元。至於作為美國最大「債主」的日本，4月淨賣出了45.84億美元的長期美債，連同估值下跌的因素在內，其整體美債持倉由3月時的1.187萬億美元，降至4月的1.15萬億美元。

值得留意的是，由於美國財政部在最新的TIC報告中加了價值變化的數據，故報告亦提供了更多有趣的資訊。比如由香港持有美國股票，在4月帳面價值下跌了71.25億美元，惟今年首4個月香港的美股倉位仍然賺了52.71億美元；而且除了1月淨沽售美股外，已連續3個月錄得淨買入。

日本首被美納貨幣操控監察名單

美國財政部半年度貨幣報告顯示，去年沒有主要貿易夥伴被評為貨幣操控國，但首度將日本納入監察名單。市場關注日本當局干預風險。

該報告稱，去年沒有發現任何一個主要貿易夥伴去年符合全部三項指標，從而被評為貨幣操控國或地區。報告中，中國、台灣、越南、馬來西亞、新加坡和德國仍然保留在監察名單內。

財政部官員解釋，日本央行最近為支撐日圓而採取的外匯干預措施並不是決定將日本列入貨幣監控名單的因素，列入名單的原因是日本的貿易順差和經常帳戶盈餘較高。

至於台灣，越南及德國也符合兩項指標，在貿易順差和經常帳戶盈餘超額上都符合標準。中國仍在監察名單，則是因為對美國貿易順差巨大，且外匯政策缺乏透明度，因此須研究有關情況。

對於日本被美國列入匯率監控名單，日本財務省財務官神田真人表示無問題，認為只是根據機械標準進行的評估。但他補充，日本當局隨時準備對外匯市場中投機性過度波動採取行動，直言有關波動損害經濟。