中原陳忠浩：NOVO LAND第3B期租金回報料逾3.5厘至4厘

他續指，客源分布方面，本公司客戶以用家為主，佔約七成，以年輕人居多，當中來自屯門及元朗區等新界西北區客戶佔約45%，餘下客人來自港島及九龍區，另約兩至三成屬投資者。在A組揀樓時段，該行暫已錄得兩組客人連購兩間，其中一組客為兩兄弟，斥資約1,100萬購入兩個兩房單位自用。另有一組客人買入兩個一房單位作收租用途，斥資約700萬元。

他指，項目平均呎租約38元，部分開放式及一房單位呎租更突破40元，租盤渴求，租金持續上升，租金回報料逾3.5厘至4厘。

整體市況方面，本月截至昨日，一手成交約360宗，比上月約1,400宗下跌，主要由於上半月一手市場推盤較少，交投較慢熱，月中隨着焦點盤NOVO LAND 第3B期登場，帶動整體樓市氣氛，一手交投將再次加快。撒辣後整體樓市改善，一手價錢比二手平，吸引購買力傾斜於一手。2024年上半年累錄逾8,000宗一手成交，已達去年全年成交量約八成。展望下半年，息口有機會下調，息口方向明朗化，加上租金續升，租轉買情況將持續增加，一手市場將延續旺勢。二手則受制於一手盤低開，樓價要比一手稍平才可獲承接。