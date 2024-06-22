美聯：上半年二手公屋註冊量勢破600宗　創有紀錄以來次高

受撤辣利好帶動，加上新一期「白居二2023」的成功申請者入市，今年上半年二手公屋註冊量顯著急升。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年(截至6月20日)二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量合共錄594宗，已較去年上半年532宗高出約11.1%，並勢破600宗水平。若以每半年計算，創有紀錄以來的次高，僅次於2021年下半年683宗水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於受惠新一期「白居二」帶動，按年表現跑贏整體二手住宅市場(包括私人住宅及公營房屋合計)，個別公屋屋邨註冊量按年更顯著急升。據資料顯示，上半年迄今(截至6月20日)二手註冊量最多首5個公屋中，鳳德邨年內迄今錄39宗註冊登記，按年急升約105.3%，並成為上半年二手註冊量最多的公屋；排第五位的德田邨，錄25宗，按年亦升約31.6%；而排第四位的竹園北邨宗數錄27宗，按年則增約28.6%；然而，排第二位的長安邨，暫時較去年上半年仍低約17.1%，而第三位的顯徑邨則相差約6.7%。

若將今年上半年(截至6月20日)二手公屋註冊量按不同金額劃分，當中200萬元或以下個案按年升幅最大，錄256宗，較去年上半年急升約46.3%；至於宗數最多的是逾200萬至300萬元，按年亦升約3.3%；反觀，逾300萬元註冊量僅錄54宗，較去年上半年仍顯著相差約34.1%。