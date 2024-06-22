陳鳳珠：內地面對歐美的不公平貿易作出反制

繼美國向內地電動車徵收100%的進口關稅後，歐盟亦計劃向內地電動車開徵臨時關稅，由原來的10%進口關稅加徵差異化關稅，並將於7月4日生效。歐盟表示按「擬似獲得政府援助程度」，對未被抽樣但配合調查的電動車企加徵21%的關稅，不配合調查的車企加徵38.1%關稅。而三家參與抽樣調查的企業，比亞迪將被加徵17.4%的關稅、吉利汽車被加徵20%關稅、上汽集團被加徵38.1%關稅。今次歐盟只對三家中資車企作重點調查，且除調查企業本身，更對其關聯公司作出詳細核查，或涉及企業的商業機密、核心技術等，顯然為不公平調查。

在內地電動車出口中，約4成銷往歐洲，而出口至美國佔比不到1%，因此美國向內地加徵關稅影響有限，但歐盟對內地電動車加徵關稅則有實質影響。不過，內地的新能源汽車仍然以內銷為主，去年內地的新能源汽車產量中約83.5%為內銷，對歐盟的出口僅佔總產量的6.7%。

而德國政府正積極阻止關稅生效，因內地有機會提高大排量汽車進口關稅，目前歐洲每年出口至內地的2.5升排量以上的乘用車金額達到180億美元，而2.5升以上排量的汽車主要為豪華車型，並主要來自德國，因此若內地對大排量汽車加徵關稅至25%，德國車廠將首當其衝。

當然，面臨不公平貿易對待，內地亦隨即作出反擊，中國商務部稱將對歐盟乳製品展開反補貼調查，對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查，歐盟出口至內地的乳製品和豬肉產品主要來自法國、西班牙、葡萄牙及意大利，其中法國為歐盟對內地電動車加徵關稅的重要支持者。

外國一直指內地的產能過剩，並通過補貼等大量出口產品至其他國家，即使毫無根據，在未能達成共識下，內地只能通過反制來解決。而未來內地車企必須拓展其他市場，以減低風險，同時可在歐洲設廠作長遠發展，目前內地車企在歐洲設廠地點主要在匈牙利，因中匈關係相對穩定，且匈牙利的成本較低，當中比亞迪亦已計劃於匈牙利建廠。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)