陳樂怡：中特估板塊受惠新催化劑

早前中國證監會主席吳清在陸家嘴論壇表示，將積極創造條件，吸引更多中長期資金進入資本市場，圍繞創業投資、私募股權投資等，提出全面支持的政策。他指，會進一步引導上市公司樹立積極主動回報投資者的意識，提升資訊透明度和治理規範性，更好運用現金分紅，回購注銷等方式來回饋投資者。

另外，國資委旗下國新投資認購中證國新港股通央企紅利交易所買賣基金(ETF)首發份額，認購公告指出，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號。

綜合以上消息，有望成為中特估概念股催化劑。此外，市場憧憬7月份內地宣布惠港措施，其中關注會否落實豁免港股通南向投資者的股息稅。

對比同業，中交建在開拓海外市場方面具先發者優勢，來自海外市場的收入佔比較高，企業出海主題續受投資者偏好。

中交建今年的指引強勁，料訂單按年增13至14%，指引較同業優勝。估值上，現價對應2024財年預測市盈率僅2.7倍，低於5年平均水平，預測股息率7.4厘，估值偏低，股價向上阻力位5.3元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)