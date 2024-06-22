曜熊理財：市場動態與即將到來的美國大選

納斯達克和標準普爾500指數繼續創下歷史新高，而道指上周重新獲得關注。由於上周四公布的申請初次失業金人數略高於預期，經常性支出帳赤字也高於預期，降息的樂觀情緒進一步高漲。受美股反射影響，瑞士央行在上周四晚間突然宣布減息0.25厘。由於美國的貿易夥伴國正在考慮或已經開始減息，貨幣價值差異增加了美國的經常帳赤字，大大增加了美國提早減息的可能性。

臨近11月的美國大選仍然存在許多不確定性。儘管美國總統大選後的季度通常對股市有利，但根據選舉結果的不同，相應的市場板塊影響也會不同。特朗普比較支持美國本土產業，如果他獲勝，他將對中國相關的貿易公司徵收進一步的關稅，這將對中國企業帶來打擊。同時，此舉會為美國本土生產公司如美國汽車和農業帶來短期收益。由於特朗普不是太支持生物科技的產業，這會對創新科技產業板塊造成壓力。由於市場預測特朗普將當選，若拜登於選舉意外勝出，將為市場帶來另一番局面。

但無論選舉結果如何，個別行業都將受益：國防武器相關的行業無論特朗普或拜登獲勝，中美之間的緊張局勢以及俄烏衝突和中東衝突都會使得國防和武器行業受到正面影響。拜登的勝利將意味着進一步向烏克蘭和以色列提供資金，而特朗普的勝利將意味着與中國的貿易關係惡化和地緣政治風險增加。儘管這個行業不受歡迎，但對於投資者而言卻是一個很好的獲利機會。建議投資組合應該盡量多元化，而不是押注於單一市場，這樣才可全面分散風險。

曜熊理財策略分析員顥軒